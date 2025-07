von der leyen ricuce lo strappo pd e socialisti contro la sfiducia

che la leader europea Ursula von der Leyen riesca a ricucire lo strappo tra il Partito Democratico e i socialisti italiani, riavvicinando le diverse anime del Parlamento europeo. Dopo settimane di tensione e divergenze, la volontà di trovare un fronte comune contro la sfiducia si fa più forte. La vera sfida ora è convincere tutte le parti che l’unità è possibile, perché il futuro dell’Europa dipende dalla collaborazione tra tutte le sue forze politiche.

Roma, 10 luglio 2025 – “Votiamo tutti contro. Se poi a settembre l’atteggiamento di von der Leyen e del Ppe non cambia rispetto alle maggioranze variabili con la destra presenteremo noi una mozione di sfiducia ”. Che la mozione di sfiducia presentata dai conservatori romeni del gruppo di Ecr col sostegno dei Patrioti non avesse possibilità di essere approvata con la necessaria maggioranza dei due terzi era fuori discussione. Meno scontato che invece i socialisti di S&D fossero pronti a sostenere la presidente della Commissione europea e la linea del Ppe all’insegna delle maggioranze variabili sempre più aperte a destra, ma non senza preservare e spostare più a destra quel cordone sanitario nei riguardi delle forze più anti-europeiste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net