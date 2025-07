Schianto devastante | due auto si scontrano a 200 km h

auto amatoriali e sulla sicurezza delle manifestazioni motoristiche. Mentre gli appassionati si dividono tra emozione e preoccupazione, è fondamentale riflettere sulle misure da adottare per garantire la massima tutela di tutti i protagonisti di questi eventi ad alta velocità.

Sta suscitando un’ondata di reazioni online quanto accaduto di recente su uno dei tracciati automobilistici più iconici d’Europa. Un video, ripreso da una dashcam e poi condiviso su diverse piattaforme, mostra i drammatici istanti di un incidente ad alta velocità tra due auto sportive durante una normale sessione aperta al pubblico. Le immagini, impressionanti, hanno immediatamente rilanciato il dibattito sull’uso del circuito da parte di automobilisti non professionisti. La dinamica dell’accaduto, ripresa in tempo reale, ha catturato l’attenzione degli appassionati di motori e non solo. I commenti si moltiplicano tra appelli alla prudenza, critiche all’organizzazione delle sessioni libere e discussioni sulle responsabilità dei due conducenti coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it