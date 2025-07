Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno Alzata l’offerta a 65 milioni Atalanta verso il sì

Il calciomercato infiamma le voci: retegui ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah da 65 milioni di euro, un investimento record per l’Arabia e un passo decisivo per il futuro dell’attaccante nerazzurro. Dopo aver già ricevuto 20 milioni all’anno, la trattativa si avvicina alla conclusione, con l’accordo tra club quasi finalizzato. Il trasferimento promette di rivoluzionare il panorama internazionale, segnando una nuova epoca per il mercato dei fuoriclasse.

Retegui al posto di Vlahovic, i 30 milioni di euro sono una manna: l’offerta monstre - La Juventus sembra pronta a cambiare strategia: con una proposta monstre da 30 milioni di euro, il club potrebbe puntare su Mateo Retegui al posto di Dusan Vlahovic.

