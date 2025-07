Cosa sono i death café? Sant’Alfonso ne parlava già nel ‘700

I Death Cafè, incontri dedicati a parlare della morte in modo aperto e senza tabù, sono un fenomeno globale che invita alla riflessione sulla nostra esistenza. Sant’Alfonso già nel 1758 ci insegnava a meditare sulla morte per vivere con pienezza e consapevolezza. In Corea del Sud, si celebrano funerali simbolici come strumenti di introspezione. Un modo per riscoprire il valore della vita, lasciando spazio alla profondità delle nostre emozioni e pensieri.

In Corea del Sud si inscenano funerali simbolici per riflettere sulla vita, ma già Sant'Alfonso nel 1758 scriveva meditazioni per affrontare la morte con consapevolezza e ridare profondità al vivere quotidiano.

