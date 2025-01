Liberoquotidiano.it - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si incontrano in studio, cala il gelo da Caterina Balivo | Video

Momenti di profondo imbarazzo a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1. Aè riuscito il colpaccio: riunire per la prima volta nello stesso, ex colleghi a I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia ma divisi da anni di liti, anche in tribunale. La showgirl lo aveva pure denunciato per una sua vecchia frase del 2017, "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni". E in aula aveva vinto, ottenendo la condanna per diffamazione e un risarcimento di 25mila euro. A entrare per primo in, che riceve la "carrambata" con una certa tensione. Entra lae lachiede un gesto riparatore e riappacificatore a favore di telecamere. Enon perde l'occasione: "Abbracciarla? Che problema c'è? Solo che è tutta ossa".