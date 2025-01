Metropolitanmagazine.it - Fedez rompe il silenzio e afferma: “Ecco tutta la verità tra me, Chiara e Angelica”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A 48 ore dal lungo sfogo diFerragni, ancheha rotto ile ha dato le sue spiegazioni. Il rapper milanese in una serie di storie Instagram ha ammesso la sua relazione segreta conMontini, ma ha fatto delle precisazioni.ha dito di aver conosciutomesi prima del matrimonio cone di averla frequentata quando ci sono stati momenti di crisi seria con la Ferragni. Il cantante però ha negato di essere coinvolto in qualsiasi modo con la diffusione di questa storia, l’unica mente dietro alla puntata di Falsissimo sarebbe quella di Fabrizio Corona.“L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola. Ho sceltocon convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia.