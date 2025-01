Ilrestodelcarlino.it - Fake news sul cancro: la Politecnica delle Marche lancia nuova formazione per combatterle

Ancona, 31 gennaio 2025 – Aumentare la consapevolezza sule incoraggiarne la prevenzione, l’individuazione e il trattamento. Si celebra per questo il 4 febbraio il World cancer day, la Giornata mondiale contro il. Sono in costante crescita le persone che, in Italia, vivono con una diagnosi di tumore. Al momento ammontano a oltre 3,7 milioni. Determinante nella lotta alè anche una corretta comunicazione dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e dalle sperimentazioni cliniche. Da qui nasce l’esigenza di dare un’adeguataa medici, psicologi, pazienti, infermieri, manageraziende del farmaco che devono comunicare il, la medicina e la salute. È stato questo l’obiettivo della seconda edizione del corso di perfezionamento universitario promosso l’universitàe la clinica oncologica ospedali riuniti di Ancona.