El Salvador abbandona i Bitcoin come valuta legale per ottenere un prestito dal Fmi

Il parlamento di Elha votato un emendamento che rimuove lo status dinazionale corrente al, in modo che il Paese centroamericano possa ricevere undal Fondo monetario internazionale (Fmi). L’esperimento deiè durato solo quattro anni e non ha portato i risultati sperati dal presidente Bukele.Il portafogli pubblico per le criptovalute è stato scaricato da pochi cittadini e utilizzato da ancora meno. Gli investimenti milionari per creare le infrastrutture necessarie per l’utilizzo deimoneta si sono rivelati infruttuosi. Bukele però non ha rinunciato alla riserva di token, che è appena aumentata di un milione di dollari.Elrinuncia aiDopo una trattativa di due anni con il Fmi, Elha ricevuto unda 1,4 miliardi di dollari, molto significativo per un Paese con 34 miliardi di dollari di Pil.