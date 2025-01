Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 20^ giornata

Leggi su .com

Per la Maceratese derby non privo d’insidie con il Matelica. K Sport-Montegranaro e Chiesanuova-Tolentino al capitolo big match. Fabriano Cerreto, banco di prova OsimanaVallesina, 31 gennaio 2025 – Quinta di ritorno alle porte in. Il rendez-vous destinato alle sedici del massimo campionato regionale è fissato, come sempre, a domenica. Per il ventesimo turno inil 2 febbraio si andrà in campo (ad esclusione di Monturano-Urbino, fissata alle 14.30) a partire dalle 15.00. A Campiglione l’undici di Mariani cercherà nuovi punti in trasferta. Fuori dal “Montefeltro” i ducali hanno trovato troppo spesso poco terreno fertile, avendo immagazzinato a domicilio solo sette dei ventinove punti ottenuti sin qui. Sempre puntando lo sguardo verso la parte settentrionalenostra regione: K Sport-Montegranaro, Alma Fano-Sangiustese e Urbania-Atletico Mariner.