È arrivato il momento che i calciatori si ribellino al ricatto degli ultras (El Mundo)

“Chi non ci lascia esultare, resti a casa”, ha detto Unai Simón. Il portiere del Bilbao s’è scocciatoe delle loro contestazioni. San Mamés è in subbuglio perché il gruppo che guida la curva, l’Ichh, ha deciso di smettere di fare il tifo da solo e, “per darsi l’importanza che questi gruppi sognano sempre di avere ma non raggiungono mai, di intimidire i vicini di posto in modo che neanche loro lo facciano”, scrive El. “Il motivo? Credono che il club non li sostenga di fronte alle presunte molestie della polizia, che si traducono in continue multe (pagate dall’Athletic) per i loro cori maleducati. Per loro non è sufficiente essere pagati per la festa”.Insomma, non si sono scocciati solo (alcuni) giocatori: s’è scocciato anche il giornale spagnolo. Che scrive che “èilche isial”.