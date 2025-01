Ilgiorno.it - Dalle lavatrici al polo dei ricambi: "Vietato abbassare la guardia"

"La riconversione è un fatto positivo, ma vigileremo perché ogni impegno preso dall’azienda si traduca in azioni concrete". Così Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza e Francesca Melagrana della Fim-Cisl il giorno dopo il piano di Haier per dare un futuro a Brugherio. Niente piùper Candy, maper tutta Europa e kit di rigenerazione di elettrodomestici. Uno scenario che riporta alla mente la storia di un’altra conversione: "Knorr-Bremse ad Arcore – ricorda Occhiuto –. Lì, le cose hanno funzionato. Facevano freni per l’automotive, dopo la grande crisi sono diventati anche loro centro. Il sito è rimasto e le ricadute sul personale sono state positive". Un modello che le sigle sperano possa essere replicato neldelle lavabiancheria. Ci credono i lavoratori, che mercoledì hanno approvato all’unanimità l’accordo raggiunto con gli asiatici.