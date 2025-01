Ilrestodelcarlino.it - Cuori, foto, baci e poesie. Da oggi arriva "Porto in Love"

Dafino al 16 febbraio,Recanati si prepara a celebrare San Valentino con "in". La torre del Castello svevo sarà illuminata da luminarie rosse a forma di cuore, mentre davanti all’ex scuola Diaz, in corso Matteotti, sarà installato un grande cuore illuminato. "Due contest animeranno queste giornate speciali: un concorsografico e uno poetico – spiega il Comune diRecanati in –. Il contestgrafico “Un cuore, mille abbracci“ inviterà tutti a scattare unasotto il cuore di corso Matteotti mentre si abbraccia qualcuno. Ledovranno essere inviate via mail e saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Recanati Turismo e Cultura“. Quella che riceverà più like sarà la vincitrice. Invece il contest poetico “Rimeate“ darà la possibilità di partecipare con una poesia d’amore.