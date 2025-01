News.robadadonne.it - Come sta Patti Smith, colpita da malore durante un concerto

Non destano preoccupazioni, per fortuna, le condizioni di, 78enne icona del rock mondiale, che ha spaventato i fan brasiliani collassando sul palco di un locale di San Paolo, dove si trovava per una presentazione di due giorni di Correspondences, con il gruppo berline Soundwalk Collective.Secondo i media brasiliani, che hanno diffuso anche video social del momento deldi, la cantante si sarebbe sentita male circa 30 minuti dopo l’inizio dell’evento, mentre stava leggendo un testo sui cambiamenti climatici.racconta Micheline Alves, giornalista presente alla serata, “Si sentiva chiaramente stordita. Ha iniziato a muoversi all’indietro ed è caduta. Penso che abbia cercato di sostenersi al microfono o al leggio. E tutto le è caduto addosso. È stata una scena bizzarra”.