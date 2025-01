Laprimapagina.it - Colf e badanti: buoni motivi per regolarizzare un collaboratore domestico

In Italia le figure disono sempre più richieste. Il numero complessivo di lavoratori che operano nel settorenel nostro Paese è di 1,86 milioni, come emerso nell’ultimo rapporto annuale sul lavororedatto dall’Osservatorio Domina.Un dato che stando ad alcune indagini è destinato a crescere: nel 2025, infatti, il fabbisogno didovrebbe superare il milione, di cui oltre 700.000 di nazionalità straniera.In tutto, stando alle stime riportate nel rapporto 2024 intitolato ‘Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro, in questo nuovo anno ci sarà bisogno di circa 2 milioni e 288 mila lavoratori del settoreper coprire tutta la richiesta di assistenza.Il problema, come noto, è che questo dato include non soloregolarmente assunte ma anche le lavoratrici che invece non hanno un contratto e lavorano in nero.