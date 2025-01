Liberoquotidiano.it - "Ci cacciano". Il Volo nel panico: Gianluca Ginoble, telefonata di fuoco con Ignazio Boschetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come passa il tempo liberode Ilquando è in tour con gli altri due compagni? Semplice, infastidendo. A Le Iene, su Italia 1, l'inviato Nicolò De Devitiis segue i tre tenori nella tappa di Parigi, passando con loro ore e ore. Di giorno, di sera, di notte, soprattutto in hotel, in auto o in ristorante per carpire i loro segreti, e strappare ai tre artisti italiani più famosi al mondo le confessioni più impensabili. Piero Barone, per esempio, rivela di aver "perso la verginità dietro a un cespuglio dopo uno show televisivo tedesco presentato da Michelle Hunziker con Jennifer Lopez e Cameron Diaz come ospiti con noi". Diemerge invece il lato da gran pignolo, solitario ("A cena cone Piero non ci vado quasi mai, vivere 15 anni insieme quasi tutto il giorno non è facile, è fondamentale avere i suoi spazi e quando si sta insieme si fa sempre caciara, si mangia troppo, si beve) e un po' pigro: "E' uno che ama la tranquillità, il silenzio", spiega l'inviato de Le Iene.