Caso AlmasriUe | Paesi cooperino con Cpi

19.00 "Il Consiglio europeo nel 2023 ha invitato tutti gli Stati membri a garantire piena cooperazione con la Corte penale internazionale, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati d'arresto". Così un portavoce della Commissione Ue sulAlmasri, il comandante libico arrestato in Italia, poi rilasciato e rimpatriato. "Non spetta alla Commissione europea far rispettare i mandati d'arresto della Cpi, ma sosteniamo la Corte, ne rispettiamo l'imparzialità e l'indipendenza", ha sottolineato.