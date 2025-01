Lanazione.it - Carnevale storico, scelta la più bella di Bibbiena

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Sarà presentata al consiglio comunale in programma giovedì 20 febbraio la ragazza che interpreterà lapopolana Bartolomea, detta Mea, nell’edizione 2025 del. Ad accompagnarla anche il giovane che darà il volto al fidanzato Cecco. Se questa tradizione viene mantenuta, tante sono però le novità che il nuovo direttivo presieduto da Stefano Brami ha in serbo per la prossima edizione invernale deldi. Il direttivo si è rinnovato nella maggior parte dei suo componenti, a fare da traghettatori dal vecchio al nuovo sono Carlo e Giovanni Grazzini, padre e figlio da anni legati alla rievocazione della leggenda della Mea. Carlo, classe 1962, fin da giovane ha suonato il clarinetto in alcune filarmoniche del Casentino, poi il flauto basso rinascimentale nel gruppo di ballo dei “piazzolini” GAM (gruppo di animazione medievale).