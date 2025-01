Dailymilan.it - Calciomercato Milan, rottura totale con Sergio Conceiçao: Davide Calabria via subito. La squadra

Ilsi muove anche in uscita suled ètra: il terzino va via!Nonostante le smentite e le rassicurazioni da parte prima dei diretti interessati e poi della dirigenza, lo scontro acceso traha lasciato strascichi importanti. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il capitano del club di via Aldo Rossi sarebbe finito nel mirino del Bologna, che si prepara a chiudere il colpo negli ultimi giorni della sessione invernale di.La grande novità, a differenza delle scorse trattative con protagonista il terzino del, è che per la prima volta il numero 2 rossonero ha dato l’assenso al possibile trasferimento. Un chiaro segnale che sottolinea come qualcosa all’interno dello spogliatoio si sia rotto in maniera irreparabile.