Ilgiorno.it - Caccia ai furbetti. Premi a chi trova cittadini evasori

Leggi su Ilgiorno.it

Sul piano fiscale non sono previsti aumenti per i, mentre i dipendenti che individueranno casi di evasione sarannoati. Resta però l’interrogativo Tari: i conti si faranno ad aprile, quando si metterà mano al nuovo piano economico-finanziario. Sarà in quella sede che si concerteranno i costi del servizio rifiuti tra impresa Sangalli e Comune, con un piano delle spese che sarà presentato dal gestore e poi controllato e verificato dall’amministrazione. Solo a quel punto potrà essere modulato il costo della Tari, rispetto cui il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni non ritiene ancora opportuno sbilanciarsi in previsioni. Allo stato attuale le tasse diminuiscono. Dall’1 gennaio, infatti, è stata alzata la soglia di esenzione totale dell’addizionale Irpef per i contribuenti, dai 12mila euro di reddito annuo di prima, ai 15mila euro attuali.