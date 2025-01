Bce taglia i tassi per la quinta volta | il tasso sui depositi scende al 275%

Puntomagazine.it - Bce taglia i tassi per la quinta volta: il tasso sui depositi scende al 2,75%

Bce riduce iper la, ma il futuro della politica monetaria rimane incertoLa Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso di ridurre idi interesse per laconsecutiva nell’attuale ciclo di allentamento monetario, con un ulteriore abbassamento di 25 punti base, lo stesso valore delle quattro precedenti manovre. A seguito di questa nuova decisione, ildi riferimento suidal 3% al 2,75%. Ilsui rifinanziamenti principali, invece, si riduce al 2,90%, mentre quello sui prestiti marginali passa al 3,15%.Questa mossa arriva in un contesto economico ancora debole per la zona euro. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato che l’economia dell’area euro si trova in stagnazione nel quarto trimestre, e che la debolezza economica potrebbe persistere nel breve periodo.