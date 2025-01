Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, Deloitte: “Ancora troppo care. Aumentato l’interesse dei consumatori per i veicoli a combustione”

Lesonoe di conseguenza, negli ultimi due anni,per le vetture aè passato dal 19% al 32%. Iitaliani, poi, sono disponibili ad attendere non più di 20-40 minuti per la ricarica della vettura. Lepreferite rimangono di gran lunga le ibride, 32% delle preferenze, mentre quelle a batteria sono ferme al 9%. Numeri che emergono dal Globalmotive Consumer Study 2025 di, la ricerca periodica che fotografa il sentiment di 31 milain 30 Paesi, tra cui l’Italia.“Il comparto è stato spinto verso una rapida elettrificazione, ma il costo elevato deielettrici prodotti dai costruttori europei continua a essere inaccessibile per un’ampia fascia di, riaccendendoper lea benzina, diesel e i modelli ibridi”, spiega Franco Orsogna,motive Sector Leader di: “A tal proposito, non stupisce che dalla Germania – che rimane il più grande produttore diin Europa – di recente siano arrivate proposte di nuovi incentivi per sostenere l’acquisto dinei Paesi Ue, per competere con la Cina”.