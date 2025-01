Bergamonews.it - Atalanta, ai playoff di Champions League sarà sfida con il Club Brugge

Il sorteggio deidiha decretato che l’sfiderà il. Scongiurato il ‘rischio’ di trovare per la terza volta lo Sporting, già affrontato due volte nella scorsa Europa.La gara d’andata si disputerà in trasferta martedì 11 o mercoledì 12 febbraio, mentre il ritorno al Gewiss Stadium è previsto martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.In caso di passaggio del turno, la Dea affronterà una tra Aston Villa e Lille, giocando in questo caso l’andata in casa (4 o 5 marzo) e il ritorno in trasferta (11 o 12 marzo). L’avversariasorteggiata il 21 febbraio, al termine del.Intanto la certezza è che la Deanella parte sinistra del tabellone e ai quarti potrebbe incrociare una tra Brest e PSG, oltre a quella che verrà sorteggiata tra Liverpool e Barcellona.