Lanazione.it - "Aiuti alle edicole delle aree interne". La Toscana dice sì all’unanimità

Aiutare lee montane, rafforzare la rete di vendita e distribuzione della carta stampata e, quando non possibile, prevedere almeno l’installazione di distributori automatici di riviste e giornali, anche in biblioteche e luoghi pubblici. Sono alcuneazioni previste da un emendamento alla legge sulla "Diffusa", presentato in Consiglio regionale dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e sottoscritto dalla consigliera Sandra Bianchini (sempre Fdi). L’atto è stato poi trasformato in un ordine del giorno e votatoda maggioranza e opposizione, andando ad arricchire il pacchetto di azioni a sostegnozone dellapiù lontane dai centri storici e meno dotate di servizi. Il documento impegna la giunta regionale "a ogni possibile forma di sostegno all’editoria, mediante l’incentivazione, nei territori dellaDiffusa, alla permanenza o all’apertura di, cartolibrerie e librerie, anche valutando modalità che ne consentano l’apertura nei festivi".