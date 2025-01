Romadailynews.it - ABS Milan lancia i nuovi Master personalizzabili: formazione su misura per il successo personale e aziendale

Leggi su Romadailynews.it

In un mondo in rapida evoluzione, dove le competenze richieste dal mercato cambiano continuamente, ABSinaugura una nuova era nellaavanzata. Con il lancio dei suoi, l’Accademia ridefinisce il concetto di apprendimento, mettendo al centro studenti e aziende con percorsi flessibili e innovativi.Ogni percorso è unico. Ogni studente è unico. Il cuore dell’offerta di ABSè la possibilità per gli studenti di costruire un programma di studio completamente personalizzato, scegliendo corsi da diverse aree di specializzazione. Questa flessibilità consente di combinare discipline diverse, in linea con le passioni e gli obiettivi professionali di ciascun partecipante.La nostra missione è quella di permettere ad ogni studente di plasmare il proprio futuro.