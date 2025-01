Zonawrestling.net - WWE: CM Punk stuzzica i fan, un grande ritorno in arrivo alla Royal Rumble 2025?

Ci siamo quasi: lasi terrà il 1° febbraio, e il mondo del pro wrestling si aspetta alcune sorprese. CMpotrebbe conoscerne una, ma non ha intenzione di svelare il segreto.In un video che sta diventando virale, Jackie Redmond ha chiesto a CMcosa aspettarsi dWomen’sha dato una risposta molto interessante, anche se si è dovuto fermare prima di rivelare troppo.Quando si è parlato di sorprese, CMha alzato le sopracciglia e ha dato una risposta che ha fatto pensare a molti fan che stesse preparando il terreno per ildi AJ Lee: “Ce n’è unache non dirò, altrimenti mi metterei nei guai.”Lo sguardo che CMha rivoltotelecamera era piuttosto enigmatico. Solo il tempo dirà se si tratta di un indizio suldi AJ Lee in WWE, come molti fan sperano.