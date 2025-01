Thesocialpost.it - “Vogliono governare loro”: Giorgia Meloni è una furia, il duro attacco della premier

Unadecisamente irritata, quella che ha commentato i recenti sviluppi politici e, in particolare, l’avviso di garanzia ricevuto nelle ultime ore: “Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial times con la notizia che sono stata indagata e se in Italia i cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo all’estero non è la stessa cosa”. Leggi anche: Mutui variabili, la BCE taglia i tassi: rate più leggere fino a 50 euro al meseLaha commentato l’accaduto intervenendo all’evento La Ripartenza, organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano. “Quello che sta accadendo è un danno alla nazione, alle sue opportunità e questo mi manda ai matti. A chiunque nei miei panni di fronte a questa vicenda cadrebbero un po’ le braccia”.“L’atto era chiaramente un atto voluto – ha rimarcato -, tutti sanno che le Procure in queste cose hanno ladiscrezionalità come dimostrato da numerosissime denunce di cittadini contro le istituzioni e su cui si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati, come negli anni del Covid“.