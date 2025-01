Terzotemponapoli.com - Venerato: “Napoli su Comuzzo, Amuzu e Ngonge”

Calciomercatosvela le ultime mosse sul mercatoverso il?Il calciomercato delcontinua a essere al centro delle attenzioni, con Ciroche svela gli ultimi sviluppi nel suo intervento su Rai 3. Secondo il giornalista, è in corso un intenso vertice tra l’agente die la Fiorentina. Il giovane talento, infatti, spinge per il trasferimento a, ma per convincere la Fiorentina a cedere, il club azzurro dovrà aumentare l’offerta. La proposta attuale non basta: si parla di una cifra che deve almeno avvicinarsi ai 35 milioni di euro. Per risolvere l’impasse, non è escluso che il presidente De Laurentiis possa entrare direttamente in contatto con Rocco Commisso, patron della Fiorentina, per tentare di rimuovere gli ostacoli che rallentano la trattativa.