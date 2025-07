Film in uscita questa settimana al cinema 30 giugno – 6 luglio

Preparati a vivere un’altra settimana di grandi emozioni al cinema! Dal 30 giugno al 6 luglio, scopri le pellicole che conquisteranno le sale italiane, tra nuove avventure e storie coinvolgenti. Tra queste, si distingue "Jurassic World – La Rinascita", il nuovo capitolo dell’amata saga che promette suspense e spettacolo. Sostieni No#News e visita il nostro sponsor per non perdere nulla di questa entusiasmante stagione cinematografica!

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio. Jurassic World – La Rinascita. Data di uscita: 2 luglio 2025. Regia: Gareth Edwards Cast: Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend Azione, Avventura, Fantascienza, Stati Uniti 2025, 134 min. L'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasi vivono in ambienti equatoriali isolati simili a quiell in cui prosperavano un tempo.Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiav per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all'umanità.