Giornalista arrestato per estorsione a ex sindaco di Orta di Atella Caserta trovati 5mila euro

Una vicenda choc scuote il mondo dell'informazione e della politica in Campania. Il giornalista Mario De Michele è stato arrestato con l’accusa di estorsione ai danni dell’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio, con cui avrebbe preteso 5.000 euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, si basa su una denuncia che ha portato all’arresto e al sequestro dei soldi. La storia continua a evolversi e suscita grande attenzione pubblica.

Il giornalista Mario De Michele ieri è stato arrestato con l’accusa di estorsione. Secondo gli inquirenti avrebbe preteso alcune migliaia di euro da Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) ed ex consigliere regionale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, Maria Carmen Quaranta, e sono partite dalla denuncia del politico; il 53enne, originario di Cesa, è stato bloccato dai carabinieri di Marcianise. Sarebbe stato fermato subito dopo avere incassato il denaro, 5mila euro in contanti, come prima tranche di una somma di 10mila euro. Secondo gli inquirenti De Michele avrebbe ricattato Brancaccio, che conosceva da anni, chiedendogli 10mila euro, e pattuendo la prima consegna di metà della cifra in una struttura con piscina di Succivo, dove ad attendere lo scambio tra De Michele e Brancaccio c’erano anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornalista arrestato per estorsione a ex sindaco di Orta di Atella (Caserta), trovati 5mila euro

