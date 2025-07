Calciomercato Bundesliga UFFICIALE | lo Stoccarda prende Noah Darvich gioiello del Barcellona

Lo Stoccarda scatena l'entusiasmo con un colpo di mercato da urlo: ufficiale l’arrivo di Noah Darvich, il gioiello del Barcellona, che si prepara a infiammare la Bundesliga. Con questa operazione, il club tedesco dimostra di puntare in alto per la stagione 2025/2026, rafforzando la rosa con uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo. L’avventura di Darvich in Bunsdesliga sta per iniziare: sarà una stagione da non perdere.

Il comunicato ufficiale dello Stoccarda sull’arrivo del talento Noah Darvich in Bundesliga dal Barcellona. Tutti i dettagli in merito Con un’operazione di mercato che ne sottolinea le ambizioni, lo Stoccarda ha messo a segno il suo secondo acquisto per la stagione 20252026, assicurandosi uno dei talenti più brillanti del calcio tedesco. Dopo il difensore Lorenz . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bundesliga, UFFICIALE: lo Stoccarda prende Noah Darvich, gioiello del Barcellona

Stoccarda vicino al colpo Noah Darvich: affare in dirittura d’arrivo con il Barcellona - L’obiettivo è quello integrarlo gradualmente in prima squadra e fargli raggiungere i ritmi della Bundesliga nel minor tempo possibile. Scrive tuttomercatoweb.com

