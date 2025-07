Caos Inter Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta | Sono rimasto colpito…

Le dichiarazioni di Lautaro e Marotta hanno acceso una vera e propria scintilla all’interno dell’Inter, portando Hakan Calhanoglu a rispondere direttamente sui social. Le tensioni tra giocatori e dirigenza si fanno più evidenti, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento. In un ambiente già caldo, le parole di Calhanoglu aggiungono pepe alla scena. La domanda ora è: come reagiranno tutti i protagonisti? Restate sintonizzati, perché il fronte nerazzurro si prepara a nuove sfide.

Dopo le dichiarazioni di Lautaro e Marotta nel post partita del match contro il Fluminense, arriva la risposta di Hakan direttamente sui propri canali social. Momenti di tensione in casa Inter. Ieri, dopo la sconfitta contro il Fluminense, capitan Lautaro Martinez non ha avuto peli sulla lingua davanti ai microfoni. L'argentino ha parlato di rispetto per la maglia e di cosa significa stare all'Inter, lottando sempre per obiettivi importanti. Il segnale era chiaramente per quei giocatori che stanno pensando di lasciare i nerazzurri. Su tutti Hakan Calhanoglu, di cui Lautaro non ha fatto il nome, ma la cui identità è stata confermata successivamente dallo stesso presidente Beppe Marotta.

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - marotta - caos

