Questo non è il Lionel Messi che conosco

Lione Messi, il fuoriclasse che conosciamo e ammiriamo, sembra aver subito un cambiamento sorprendente. Secondo Zlatan Ibrahimovic, l’attuale Messi durante la Coppa del Mondo del Club non rispecchia più il suo solito carattere e talento. C’è chi sospetta che i compagni di squadra a Miami lo stiano trattenendo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa sta davvero succedendo al nostro campione? La risposta potrebbe sorprenderti.

2025-07-01 12:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Zlatan Ibrahimovic afferma che il Lionel Messi a cui ha assistito durante la Coppa del Mondo del Club “non è quello che conosce” e crede che i suoi compagni di squadra tra Miami lo stiano trattenendo. Miami ha raggiunto gli ultimi 16 del torneo negli Stati Uniti prima di un thrashing 4-0 da parte dei campioni europei Paris Saint-Germain. Messi si fece cadere dentro e fuori dalla partita contro il suo ex club e alla fine fu impotente per impedire loro di soffrire di una sconfitta convincente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

