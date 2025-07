Il decreto flussi non basta un’impresa su 3 chiede immigrati

Il nuovo decreto flussi apre le porte a 500 mila immigrati in tre anni, ma un’indagine di Unioncamere segnala che oltre un’impresa su tre in Italia sta già cercando lavoratori stranieri. La domanda crescente non deriva solo dalla carenza di competenze, ma dall’esigenza di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro. È evidente che il nostro sistema ha bisogno di una strategia più efficace per integrare e valorizzare queste risorse.

Un’indagine di Unioncamere ha rilevato una forte domanda di lavoratori stranieri da parte delle imprese italiane, il giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto flussi con cui il Governo permetterà la regolarizzazione di 500 mila immigrati in tre anni. Quasi la metà delle aziende impiegherà operai specializzati che provengono da fuori l’Unione europea entro il prossimo anno. La ragione di questa domanda non è tanto l’assenza di competenze specifiche nella popolazione italiana, ma la mancanza di manodopera sia italiana che europea, causata dall’invecchiamento della popolazione e dalla scarsa attrattività del mondo del lavoro italiano per il resto dell’Ue, che ha origine dagli stipendi troppo bassi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il decreto flussi non basta, un’impresa su 3 chiede immigrati

