Bombardamento israeliano di un internet café a Gaza almeno 24 morti

Il conflitto tra Israele e Gaza continua a portare sofferenza e distruzione, con un nuovo tragico episodio: almeno 24 vittime in un internet café durante un bombardamento israeliano. Nonostante gli appelli internazionali per una tregua, la violenza persiste, causando gravi perdite civili e segnando ancora una volta il dolore profondo che attraversa questa regione contesa. La speranza di pace sembra sempre più lontana, ma è fondamentale conoscere e comprendere le dinamiche di questo conflitto.

Nonostante i ripetuti appelli per una tregua, il 30 giugno la difesa civile palestinese ha riferito di 51 morti, 24 dei quali in un internet café, in una serie di operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it