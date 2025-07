Russia-Ucraina | a Sumy la spallata finale? Segui la diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini

Non perdere l'appuntamento di oggi con Peter Gomez e Gianni Rosini, alle 16, per un approfondimento senza precedenti sulla guerra tra Russia e Ucraina. Tra analisi, aggiornamenti e commenti, scopriremo se a Sumy si staglia la spallata decisiva. Rimani con noi e segui in diretta questa intensa discussione, perché ogni dettaglio può cambiare le sorti del conflitto e il futuro di tutta la regione.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

La Russia invia 50mila soldati a Sumy e recluta giovani ucraini come agenti - Vladimir Putin prepara la nuova spallata all'Ucraina con 50mila soldati schierati. Come scrive informazione.it