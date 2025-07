Pnrr ok della Commissione Ue alla richiesta italiana della settima rata Il governo esulta ma la spesa resta al palo

La luce in fondo al tunnel del PNRR sembra finalmente all’orizzonte: l’approvazione della Commissione europea sulla settima rata da 18,3 miliardi rappresenta un passo importante, ma il cammino verso una reale ripresa appare ancora irto di ostacoli. La presidente Meloni esulta, ma molti si chiedono se i fondi sbloccati si tradurranno in progetti concreti e risultati tangibili. La sfida ora è mantenere la parola data e trasformare le promesse in realtà.

La Commissione europea ha approvato una valutazione preliminare positiva di tutti i 64 traguardi e obiettivi relativi alla settima richiesta di pagamento dell’Italia per 18,3 miliardi a valere sulla Recovery and Resilience Facility, il fulcro di NextGenerationEU. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esulta perché con il versamento l’Italia “confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria complessiva e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate”. Anche se sono ben noti i problemi a valle, cioè nell’utilizzo effettivo dei soldi, e pare difficile sostenere come fa la premier che “siamo diventati un modello per gli altri Stati membri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, ok della Commissione Ue alla richiesta italiana della settima rata. Il governo esulta, ma la spesa resta al palo

In questa notizia si parla di: commissione - richiesta - settima - esulta

Quartiere Santa Maria, dissesto idrogeologico: la richiesta di Zuccarini per una commissione aperta ai residenti - A Santa Maria, l’allerta per il dissesto idrogeologico riemerge con forza: Vittoria Zuccarini, voce dei residenti, chiede una commissione aperta a tutti.

SULLE LISTE DI ATTESA ZAIA ESULTA, MA I CITTADINI CONTINUANO AD ASPETTARE MESI PER CURARSI Zaia canta vittoria per il calo delle liste d’attesa in Veneto. Ma davvero si tratta di un successo? La verità potrebbe essere ben diversa: non è che Vai su Facebook

Pnrr, ok della Commissione Ue alla richiesta italiana della settima rata; L’Italia incassa la sesta rata del Pnrr (8,7 miliardi). Finora Bruxelles ha versato ai Paesi membri 300….

Pnrr, arriva l’ok di Bruxelles alla settima rata. Meloni: “Primato dell’Italia” - La Commissione europea esprime una valutazione positiva alla richiesta di pagamento della tranche da 18,3 miliardi. repubblica.it scrive

Commissione Ue: ok 7 richiesta di pagamento dell’Italia per 18,3 mld nell’ambito di NextGenerationEU - (FERPRESS) – Roma, 1 LUG – La Commissione Ue ha approvato una valutazione preliminare positiva di tutti i 64 traguardi e obiettivi collegati alla settima richiesta di pagamento dell’Italia per 18,3 mi ... Come scrive ferpress.it