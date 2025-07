Ma che roba è Bagnanti scioccati in spiaggia per l’arrivo del roll cloud

Ma che roba! A una spiaggia del sud dell’Europa, 232 bagnanti sono rimasti scioccati dall’arrivo improvviso di un roll cloud, mentre il caldo estremo continua a colpire la regione come mai prima. Temperature che superano i 40 gradi e fenomeni atmosferici che sfidano ogni logica: questa ondata di calore sta trasformando il nostro clima in qualcosa di surreale. È il segnale che il cambiamento climatico richiede attenzione e azione immediata.

Una nuova ondata di caldo estremo sta investendo il sud dell’Europa, con effetti sempre più preoccupanti e manifestazioni atmosferiche che sfiorano il surreale. In queste ore, le temperature hanno raggiunto livelli eccezionali, specialmente in Francia, dove l’estensione geografica del fenomeno viene descritta dagli esperti come “mai vista”. L’eccezionalità della situazione non risiede soltanto nelle temperature, già oltre la soglia dei 40 gradi in alcune aree, ma anche nei fenomeni meteorologici associati che stanno sconvolgendo l’intero bacino mediterraneo. In Spagna e in diverse zone costiere del Mediterraneo si stanno registrando valori record, alimentati da un anticiclone africano che continua a pompare aria rovente dal Sahara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it