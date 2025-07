Assistenza anziani non autosufficienti c’è l’avviso per presentare istanza

Se ti prendi cura di un anziano non autosufficiente, questa è un’opportunità da non perdere. L'assessore Carmen Coppola annuncia la pubblicazione di un avviso pubblico per l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare, finanziato dal PNRR, per garantire supporto e qualità di vita a chi ne ha più bisogno. Scopri come presentare la tua istanza e usufruire di questa importante misura: il benessere dei tuoi cari è nelle tue mani.

Tempo di lettura: 2 minuti L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell' Ente l'avviso pubblico per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare in favori di anziani non autosufficienti, intervento finanziato con le risorse del Pnrr (Missione 5, Inclusione e coesione). L'avviso, reperibile integralmente al seguente link https:ww2.comune.benevento.itambitob120250620avviso-pubblico-per-lammissione-al-servizio-di-assistenza-domiciliare-in-favore-di-anziani-rif-pnrr-azione-1-1-2-autonomia-degli-anziani-non-autosufficienti che vede come capofila l'Ambito sociale B1 e in qualità di partner gli altri ambiti sociali della provincia (B2, B3 e B4), è rivolto agli anziani con più di 65 anni, residenti nei Comuni degli Ambiti coinvolti, che siano in stato di malattia o invalidità, temporanea o permanente, che abbiano generato perdita dell'autosufficienza.

