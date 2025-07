Abraham saluta Roma | il ballerino che danzò una sola stagione

romana, infatti, si è chiusa senza clamori, lasciando solo ricordi e qualche domanda irrisolta. Tammy Abraham, un’icona silenziosa, ha scritto il suo capitolo tra le vie della Capitale, dimostrando che a volte la vera eleganza sta nel saper partire con discrezione. Ora, il suo addio diventa un capitolo aperto nel grande libro dei trasferimenti, pronto a svelare nuove sfide e opportunità. La storia di Abraham a Roma si conclude così, senza troppe parole, ma con un segno indelebile.

Finisce così, tra un comunicato secco e un bonifico turco. Non c'è stato bisogno di parole, né di ringraziamenti formali. Nessuna lettera scritta col cuore, nessun post dal sapore nostalgico. Tammy Abraham ha lasciato Roma con la stessa discrezione con cui aveva iniziato a svanire dai radar. Se n'è andato a fine giugno, a mercato ancora tiepido, con la puntualità di chi sa che certe operazioni si fanno quando servono, non quando si vuole. La Roma incassa, il Besiktas spera, e Abraham balla di nuovo. Il colpo di teatro. D'altronde Abraham è sempre stato teatrale, nel bene e nel male. Danzava dopo ogni gol, mimava i gesti del pubblico, si prendeva la scena come un attore consumato.

Abraham saluta Roma: il ballerino che danzò una sola stagione.

