Alla scoperta del patrimonio sommerso del Mar Ionio | all’Unical la presentazione del progetto internazionale BlueCulTour

Scopri il fascino nascosto del patrimonio sommerso del Mar Ionio con BlueCulTour, un progetto internazionale che apre le porte a un tesoro di storia e cultura sotto le onde. Mercoledì 2 luglio alle 9.30, presso l’Aula Seminari dell’Università della Calabria, si sveleranno le innovative strategie per valorizzare questo patrimonio unico, promosso dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo affascinante tutto da esplorare.

Mercoledì 2 luglio, alle ore 9.30, presso l'Aula Seminari (Cubo 44C, primo piano) del Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) dell'Università della Calabria, sarà presentato il progetto BlueCulTour – Interconnecting Blue Cultural Tourism Offer in the Ionian Sea. L'iniziativa, finanziata dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027, mira alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo e subacqueo del Mar Ionio attraverso lo sviluppo di modelli innovativi di turismo sostenibile. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto coinvolge una rete di partner istituzionali tra cui la Regione Calabria, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e la Municipalità greca di Kyllini.

