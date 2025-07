Questo simbolo tricolore ha trasformato la nuova maglia del Bologna nell' oggetto del desiderio di tifosi e collezionisti

quella, infatti, è la firma di un’amore autentico e di una passione senza confini. Questo simbolo tricolore, con la sua semplice eleganza, non solo arricchisce la maglia, ma la trasforma in un vero e proprio manifesto di appartenenza e orgoglio. Un dettaglio che conquista il cuore di tifosi e collezionisti, rendendo questa maglia un pezzo esclusivo da custodire e ammirare.

Una coccarda tricolore proprio lì, in mezzo al petto. Un simbolo, certo, ma che fa tutta la differenza del mondo, e che rende subito la nuova maglia del Bologna per la stagione 202526 oggetto del desiderio per tutti i collezionisti. Quella, infatti, è la coccarda che si può mettere sulla maglia solo chi conquista la Coppa Italia, trofeo che il Bologna ha vinto contro il Milan allo stadio Olimpico di Roma lo scorso 14 maggio.