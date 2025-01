Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … La rara maglia in lanetta del Lecce 1985-86

Laindel-86Anche per questa settimana non cambia il tema dellain presentazione: sempre ine sempre a strisce giallorosse, ma questa volta ci spostiamo in Salento nella bellissima e baroccanella stagione-86.Le caratteristiche dellaLaè ined è solamente marchiata, ma non anche prodotta da Adidas, il cui trifoglio ancora è visibile nonostante l’usura del tempo. Il maglificio produttore risulta purtroppo sconosciuto. Nella parte centrale dellatroviamo le bande verticali gialle e rosse, mentre le maniche sono gialle. All’altezza delle spalle troviamo, cucite, le strisce giallorosse per rendere launa “Adidas” a tutti gli effetti. La base del colletto e i polsini sono rossi e sono segnati da una linea gialla, mente la parte superiore del colletto è gialla e rossa.