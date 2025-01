The Old Guard 2 | ecco il video dal backstage con Charlize Theron

Leggi su Cinefilos.it

The Old2:ildalconIn occasione di Next on Netflix 2025, la piattaforma ha diffuso il primodaldi The Old2.lo di seguito:Il film del 2020 è basato sull’omonimo fumetto del 2017 di Greg Rucka e Leandro Fernández. Il primo film è stato un successo a sorpresa, poiché i suoi numeri di spettatori sono stati (all’epoca) tra i 10 lanci originali di maggior successo nella storia della piattaforma. È stato anche recensito favorevolmente dalla critica, ricevendo un indice di gradimento su Rotten Tomatoes dell’80%, con un punteggio medio aggregato di 3,7 su 5.Recentemente, Collider ha incontrato Matthias Schoenaerts, che interpreta Booker nel film. Quando gli è stato chiesto di fornire un aggiornamento sul sequel, Schoenaerts ha dichiarato: “L’abbiamo girato circa un anno e mezzo fa, e credo che stiano raggiungendo l’ultima fase della post-produzione.