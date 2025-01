Dayitalianews.com - Terra dei Fuochi, la Corte Europea condanna l’Italia

Ladei Diritti Umani ha emesso una sentenza definitiva cheriguardo alla questione delladei, ordinando allo Stato di adottare misure efficaci per combattere l’inquinamento. Tuttavia, non tutti i ricorsi presentati da 41 persone e 5 associazioni sono stati accolti. I giudici hanno riconosciuto che esiste un rischio significativo per la salute e la vita, considerato “abbastanza grave, reale e verificabile”, ma hanno anche evidenziato che non ci sono “prove adeguate” di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità per affrontare il problema delladei.Secondo ladei Diritti Umani, inoltre: “Data l’ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi.