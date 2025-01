Universalmovies.it - Squid Game | Video e Data di Lancio dell’ultima stagione

La terza ed ultimadella serie di successoarriverà su Netflix dal 27 giugno.L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio odierno in occasione dell’evento noto Next on Netflix, ed è stato accompagnato da una breve clip che offre un assaggio su quello che i fan vedranno negli episodi finali, ma anche in altri spettacoli attesi quali Stranger Things, Black Mirror e Mercoledì. In fondo trovate anche il poster ufficiale.S3 ClipNon siete pronti per tutto ciò che arriverà nel 2025. Il Next On Netflix inizia ora! #NextOnNetflix pic.twitter.com/S85fMMkE6B— Netflix Italia (@NetflixIT) January 30, 2025Note di ProduzioneLa serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare.