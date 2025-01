Tvplay.it - Sorpresa Vlahovic, addio alla Juve e permanenza in serie A: due chance per il bomber

Dusanè sempre più lontano da Torino. Ilserbo sembra ormai ai margini in casa. Prosegue la crisi.Dusane lasembrano sempre più distanti. Ilserbo ha deluso come il resto della squadra nello 0 a 2 casalingo contro il Benfica, ennesima figuraccia di una stagione assolutamente non all’altezza. Se la posizione di Motta ora sembra a forte rischio non è certamente migliore quella diinA: dueper il(Lapresse) TvPlayIl calciatore serbo ha un contratto da 12 milioni di euro annui fino al 2026 e al momento non c’è alcun punto di incontro per il rinnovo. Larinnoverebbe solo a cifre molto basse, cosa per il quale Dusan non vuole ‘sentire ragioni’ e al momento la distanza è piuttosto evidente, una situazione piuttosto complicata.