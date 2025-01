Silvia Albano lo sfogo in tv della giudice che ha bloccato il governo sull’Albania | Violenza verbale inaudita Se poi si scatena qualche matto?

Leggi su Open.online

, lasezione immigrazione del tribunale di Roma che ad ottobre scorso annullò i trattenimenti dei primi migranti spediti dalin Albania, si concede una rara apparizione in tv, ospite di Corrado Formigli. E nella conversazione con Piazzapulita, pur mantenendo il suo aplomb “britannico”, non si tira indietro rispetto alle polemiche in corso trae magistratura.non è unaqualsiasi, e non solo per il suo ruolo nell’aprire il fronte in punta di diritto con l’esecutivo sul progetto-Albania. La 63enne è anche presidente nazionale di Magistratura Democratica, corrente progressista dell’ordine professionale. A Formigli trasmette ora tutta la sua preoccupazione per il possibile impattoriformagiustizia che la maggioranza sta spingendo in Parlamento.