Tg24.sky.it - Sicurezza nazionale, il generale Masiello: “L’Italia non reggerebbe una guerra”

Leggi su Tg24.sky.it

IlCarmine, Capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, in audizione in commissione Difesa si è espresso in merito alle dotazioni organiche e ai volumi complessivi della forza armata italiana, considerando le nuove sfide per la. "Con l'approvazione della legge 119 del 22 e del decreto legislativo 185 del 2023 è stato invertito il trend di riduzione delle dotazioni organiche della difesa prevedendo un incremento di 3700 unità per l'esercito e fissando i volumi complessivi della forza armata a 93.100 unità" (da conseguire entro il 2033) – poi sottolinea – “Questi volumi risultano comunque inadeguati alle esigenze di carattere operativo e non assicurano alla forza armata la massa necessaria ad affrontare un eventuale conflitto ad alta intensità che richiede la capacità di alimentare e rigenerare le forze impiegate in combattimento".