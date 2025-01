Sanremo Clara è pronta per il bis | Mi sento molto cresciuta ora so come voglio arrivare al pubblico – L’intervista

Leggi su Open.online

«Midonna eartista», è passato un anno dall’esordio sul palco dell’Ariston e, 25 anni, riconvocata dal nuovo direttore artistico e conduttore Carlo Conti, torna sulla riviera ligure rinvigorita, ancor più sicura delle proprie capacità. «Soprepararmi a quel palco, so i movimenti chefare, soal» dice infatti a Open, e quando le chiediamo perché ha scelto di ripresentarsi al Festival, la risposta è semplice e secca: «Perché no?». Giusto, d’altra parte Primo, l’album uscito dopo la sua partecipazione a2024 con Diamanti grezzi, ha raccolto in un anno di vita degli ottimi risultati, è andato bene anche il tour che ne è seguito e lei ha stabilito un contatto in più con quelche l’ha conosciuta primaattrice, tra i protagonisti della serie cult Mare fuori, della quale ha contribuito anche alla streammatissima colonna sonora.