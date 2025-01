Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, cambia il regolamento per Eurovision mentre le Nuove proposte “anticipano” la gara: le Semifinali il mercoledì, la Finale il giovedì

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Proprio nel giorno del “caos” del ritiro di Emis Killa, colpito da Daspo per tre anni e dovrebbe essere anche indagato per associazione a delinquere secondo Il Corriere della Sera,ildel Festival di. La variazione riguarda anzitutto leAlex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP & Lil Jolie che “” la.Le due sfide dirette di semisi terranno entrambe12 febbraio, seconda serata del Festival,laper l’assegnazione del titolo di vincitore della categoriasarà13 febbraio.L’altra variazione si riferisce alla modalità di accesso alla prossima edizione diSong Contest. L’artista vincitore dovrà rispettare i criteri indicati da Ebu/Esc e in caso di assenza di requisiti Rai potrà procedere a indicare un artista secondo l’ordine di classifica del Festival.